Ohne Klimaschutz ist Skifahren hierzulande bald Schnee von gestern

Österreich ist eine Skination und zur Winterszeit üblicherweise schneebedeckt. Bei engagiertem Klimaschutz wird dies auch Ende des Jahrhunderts noch so sein, erklärte Andreas Gobiet von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ohne Klimaschutz "gehört Schnee dann, zumindest in tiefen Lagen, hierzulande schlicht und einfach nicht mehr zur natürlichen Umwelt", sagte er der APA am Rande der am Mittwoch gestarteten Fachkonferenz "Klimatag 2022" in Wien.

"Bereits in der Vergangenheit ist in Österreich die mittlere Höhe der Schneedecke schon landesweit aufgrund der globalen Erwärmung zurückgegangen", so der Klima- und Lawinenexperte, der bei der Tagung über "Szenarien zukünftiger Entwicklung des natürlichen und technischen Schnees in Österreich" berichtet: "Dies kann man bei so gut wie allen Stationen nachverfolgen, die hinlängliche Qualität für solche Trenduntersuchungen aufweisen."

Rückgang ist fix

Laut einer Studie über die zukünftige Entwicklung des natürlichen und technisch erzeugten Schnees in Österreich wird in den kommenden Jahrzehnten eine weitere Abnahme nicht vermeidbar sein, sagte Gobiet: "Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen, also die Erwärmung auf zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau beschränken, ist der Rückgang aber nicht so dramatisch."

Auf 1.000 Meter Seehöhe müsste man dann Ende des Jahrhunderts mit einer um circa drei Wochen kürzeren natürlichen Schneebedeckung rechnen. "Schnee wird dann aber weiterhin zum gewöhnlichen Landschaftsbild in Österreich gehören", meint er.