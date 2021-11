Impf-Oberbefehlshaber? Wo und wie Generäle die Impfkampagne führen

Er tritt nur im Kampfanzug vor TV-Kameras und spricht gerne vom "Krieg", als den man die Impfkampagne betrachten müsse. Und diesen Krieg hat Henrique Gouveia e Melo bisher erfolgreich geführt. Der 61-jährige Admiral der Marine hat in seiner militärischen Laufbahn U-Boote kommandiert, seit einem halben Jahr kommandiert er Portugals Impfkampagne gegen das Coronavirus. Das Ergebnis sorgt in ganz Europa für Eindruck. In dem kleinen Land, in dem die Pandemie noch im Frühjahr einen totalen Lockdown notwendig machte, sind heute als 98 Prozent aller Bürger über 12 Jahren geimpft. Entsprechend gelassen, bei moderaten Infektionszahlen und ohne Lockdown geht man in den Winter.