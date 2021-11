Wegen PCR-Chaos: Ruf nach bundesweitem Gurgel-Chef

Durch die nicht abreißenden Probleme bei den PCR-Tests mehren sich die Befürworter eines österreichweiten Gurgel-Verantwortlichen. „Es braucht ein Gesamtkonzept“, sagt etwa Thomas Starlinger, Adjutant des Bundespräsidenten. Unter seiner Führung wurde im Expertengremium „Covid-19 Future Operations Plattform“ die Idee zum Wiener Erfolgsmodell „Alles gurgelt“ geboren.

Regionalspezifische Entscheidungen sollten dabei in Länderhand bleiben, so Starlinger. Zum Beispiel wäre es im Westen denkbar, mit der Supermarktkette MPreis zusammenzuarbeiten, und nicht mit Rewe, wie in Wien. „Aber es braucht eine zentrale Figur, die den Masterplan hat.“