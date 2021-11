Wie unterscheiden sich Antigen- und PCR-Tests?

Bei Antigen-Tests werden Proteine bzw. die Proteinhülle des Virus nachgewiesen, bei PCR-Tests das Erbgut des Virus. Vorteil der Antigen-Tests: Das Ergebnis liegt in 15 Minuten vor. Durch diese schnelle Identifikation zumindest eines Teils von infektiösen Personen können Infektionsketten rasch unterbrochen werden. Nachteil: Ihre Sensitivität (Empfindlichkeit) ist geringer als jene von PCR-Tests, ihre Qualität ist auch sehr unterschiedlich. Untersuchungen auf Virusvarianten sind nicht möglich.

Wie empfindlich sind die Antigen-Tests?

Laut Auswertung von 64 Studien durch das deutsche Cochrane-Netzwerk wurden bei Personen mit Symptomen in der ersten Woche im Durchschnitt 78 % der Covid-Erkrankten korrekt als infiziert identifiziert. Bei Infizierten ohne Symptome erkannten die Antigentests im Schnitt nur bei 58 % die Infektion, die anderen waren also „falsch negativ“. Bei PCR-Tests kommt es nur in seltenen Fällen zu solchen falsch negativen Ergebnissen. Deshalb gelten sie als Goldstandard.