Expertenpapier: Antigentests als Wellenbrecher

Dieser Ansatz kommt überraschend, weil zuletzt die Antigentests – gleichgültig ob in einer Teststraße, einer Apotheke oder im Wohnzimmer – immer mehr ins Abseits gedrängt worden waren. „Die Antigentests sind leider ein bisschen in Verruf gekommen“, sagt Martin Tiani, Software-Entwickler im Gesundheitsbereich und Mitglied des Beratergremiums. Er sieht aber gerade in diesen den Weg aus der Krise. Basierend auf einer Studie der Simulationsforscher Nikolas „Niki“ Popper, Claire Rippinger und Martin Becher.