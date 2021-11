Corona-Impfung rettete in Europa 500.000 Menschen das Leben

Die Corona-Impfung hat allein in Europa mindestens einer halben Million Menschen das Leben gerettet. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheits-Organisation WHO hervor. Laut Bericht hat die Impfung allein bei den über 60-Jährigen in rund 30 Ländern insgesamt 470.000 Menschen das Leben gerettet. Die Altersgruppe unter 60 Jahren wurde nicht berücksichtigt.

WHO-Europadirektor Hans Kluge sagte, dass die Todeszahlen in manchen Ländern ohne Impfung heute doppelt so hoch wären. In der EU sind bereits 67,7 Prozent der Bevölkerung geimpft. Die Impfrate unterscheidet sich aber von Land zu Land. In Portugal sind 86,7 Prozent der Menschen geimpft, in Bulgarien aber nur 25 Prozent.

