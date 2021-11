Lockdown-Ende am 12. Dezember? Landeshauptmann Schützenhöfer skeptisch

Die Politik sei dazu da, das Richtige populär zu machen. „Aber wenn ich das nicht kann, muss ich noch immer das Richtige tun.“ Und das ist für ihn in dieser Pandemie das Impfen.

Für die PCR-Testungen heißt das im Umkehrschluss, dass diese für Ungeimpfte ab Einführung der Impfpflicht kostenpflichtig werden. Denn Schützenhöfer ist gegen die Errichtung eines „Gratis-Staats, wie wir ihn in der Pandemie erlebt haben.“ In diesem Zusammenhang kritisiert der Landeshauptmann auch das Mantra der türkis-grünen Bundesregierung vom „Koste es, was es wolle“. Dieser Ausspruch stecke ihm „noch heute in den Gliedern“. Dass er von ÖVP-Regierungsmitgliedern kam, mache es auch nicht besser: „Weil so können Sie nicht agieren.“