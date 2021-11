Impfpflicht: Mehrheit der Bevölkerung für Strafen

Ab 1. Februar soll eine Corona-Impfpflicht gelten. Erste Details sickerten in den vergangenen Tagen bereits durch, in Begutachtung gehen soll der Gesetzesentwurf in der Woche ab 6. Dezember.

Eines können sich ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos sicher sein: Die Mehrheit der Bevölkerung haben sie hinter sich. 61 Prozent sind laut KURIER-OGM-Umfrage für eine allgemeine Impfpflicht.

Zögerlich bei den Kindern