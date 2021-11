Der Weg aus dem 4. Lockdown

Welche Varianten sind denkbar, um den allgemeinen Lockdown zu beenden?

Der KURIER bietet einen Überblick:

Der Lockdown geht nach dem 12. Dezember auch für Geimpfte weiter

Dieses Szenario ist aus mehreren Perspektiven unwahrscheinlich. Grundsätzlich will niemand der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft einen Lockdown länger als irgendwie nötig zumuten. Bei dem Treffen am Dienstag haben sich vor allem auch die Sozialpartner dafür ausgesprochen, dass man in Sachen Impfung nun endlich so weit kommen muss, dass kein weiterer Lockdown mehr nötig ist. Von einzelnen Teilnehmern wurde die These vertreten, dass das gute Gesundheitssystem mit „verantwortlich“ für die niedrige Impfquote ist. Wie das? Im Wesentlichen geht es um die Haltung „Wenn mir etwas passiert, dann bin ich eh bestens versorgt.“ Diese Haltung ist in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung weniger ausgeprägt.

Das Lockdown-Ende für Geimpfte könnte kurzfristig eine Motivation zum ersten Stich sein. Positiv trägt zur möglichen Öffnung auch bei, dass die Booster-Impfung Fahrt aufnimmt. In Wien hatten am Wochenende 20 Prozent der Gesamtbevölkerung den dritten Stich. All das verbessert die Chancen für eine Öffnung ab 12. Dezember.

Der Handel öffnet mit 6. Dezember, damit das Adventsgeschäft anläuft

Diese Variante propagieren unter anderem die Neos, und sie hätte den „Vorzug“, dass die für den Handel wichtigste Umsatzphase des Jahres (Stichwort: Weihnachtseinkäufe) dann doch noch stattfinden könnte – zumal die Interessenvertreter der Arbeitnehmer ja sogar durchblicken haben lassen, dass eine Sonntagsöffnung unter bestimmten Umständen einmalig denkbar wäre.

Das Problem ist nur: Realpolitisch ist diese Variante de facto ausgeschlossen.

In der Regierung und der entsprechenden Parlamentsmehrheit besteht mittlerweile Konsens darüber, dass der auf vorerst zehn Tage angelegte Lockdown um weitere zehn Tage verlängert werden soll. Bereits am Mittwoch soll die Verlängerung im Hauptausschuss des Parlaments beschlossen werden. Und das bedeutet im Umkehrschluss: Vor 12. Dezember gibt es sicher keine Öffnung.

Differenzierte Öffnung nach Bundesländern

Man kennt das Vorgehen aus vorangegangenen Lockdowns: Der Bund gibt ein Mindestmaß an Maßnahmen vor, den Bundesländern steht es frei, diese zu verschärfen. Wien hat von der Möglichkeit weidlich Gebrauch gemacht und zumindest bei der Zahl der Neu-Infektionen und auch in den Spitälern vorerst spürbar profitiert.

Dieses Szenario ist ein durchaus wahrscheinliches, Oberösterreich hat ja bereits entschieden, den Lockdown um zumindest eine Woche zu verlängern. Für Wien hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker angekündigt, dass nach dem Lockdown-Ende generell 2G+ gelten soll – also die Kombination aus Impfung und PCR-Test.

Zudem wäre möglich, dass es Sonder-Erleichterungen für einige Bundesländer gibt, die besonders gut abschneiden.

Auch das gab es schon: Im Frühjahr durfte die Gastronomie in Vorarlberg öffnen, während sie in Rest-Österreich geschlossen hielt. Die derzeitigen Entwicklungen bieten Anlass, in diese Richtung zu denken: „Aktuell geht die Zahl der positiv Getesteten bereits hinunter – allerdings regional unterschiedlich stark“, sagt der Mathematiker und Simulationsexperte Niki Popper im Gespräch mit dem KURIER.