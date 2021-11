Der lasche Lockdown: Wie man tut, was man nicht darf

Demnach haben die Österreich ihre Mobilität seit Montag um nur 18 Prozent eingeschränkt – und damit viel weniger als im ersten Lockdown im Frühjahr 2020.

Essen als Trost

Andere Lockdown-Verhaltensmuster sind dafür geblieben: etwa das Anstellen für unübliches Take-away-Essen. Waren die Hotspots in dieser Hinsicht zuletzt das „Schwarze Kamel“ und der „Demel“ im 1. Bezirk, stellen sich die Menschen nun bei einem kleinen Stand gegenüber vom Stephansdom an: für Kaiserschmarrn to go.