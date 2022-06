Historische Beschlüsse: „Putin bekommt jetzt mehr NATO“

"Fundamentaler Kurswechsel"

Als „historisch“ bezeichnete NATO-Chef Stoltenberg den Gipfel aber auch noch aus anderen Gründen: „Wir haben einen fundamentalen Kurswechsel unserer Abschreckung und Verteidigung beschlossen“, sagte er. Konkret bedeutet dies eine massive Verstärkung der Truppenstärke entlang der NATO-Ostflanke.

Statt wie bisher 40.000 Soldaten sollen künftig 300.000 Soldaten die Ostflanke sichern.Die USA kündigten an, dass in Polen „die ersten permanenten US-Truppen an der Ostflanke der NATO“ stationiert werden – bisher waren sie dort nur auf Rotationsbasis. Weiter werden in Rumänien und in den baltischen Staaten die US-Truppen ausgebaut. Zwei zusätzliche Geschwader mit F-35-Kampfjets werden von den USA nach Großbritannien entsandt.