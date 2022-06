Warum die NATO jetzt aufrüsten will

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Kaum hat der G7-Gipfel im bayrischen Elmau geendet, beginnt der NATO-Gipfel in Madrid. Die 30 Mitgliedstaaten treffen sich dort, um über die Strategie des nächsten Jahrzehnts zu beraten. Großes Thema wird auch der gewünschte Beitritt von Schweden und Finnland sein, den die Türkei aber blockiert. Warum das so ist und was wir uns sonst vom Gipfel erwarten können, erklärt KURIER-Korrespondentin Ingrid Steiner-Gashi. Außerdem erklärt Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter, wieso die schnelle Eingreiftruppe der NATO (NRF) von 40.000 auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden soll.