Herrscht Krieg? Acht Tote bei angeblichem Einfall in Venezuela

Bei einem angeblichen Invasionsversuch "terroristischer Söldner" an der Küste von Venezuela sollen nach Angaben der venezolanischen Regierung acht Menschen getötet und zwei festgenommen worden sein. Auch ein großes Arsenal an Waffen sei sichergestellt worden, sagte der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, am Sonntag im venezolanischen Fernsehen.