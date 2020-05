Milliarden für Impfstoff: EU, Lady Gaga und Bill Gates machen gemeinsame Sache

Die USA machen ihr eigenes Ding

Einer fehlt allerdings im Corona-Krisenteam: US-Präsident Trump. Man habe gute Gespräche mit dem Weißen Haus und dränge die US-Regierung, sich an der globalen Initiative zu beteiligen, erklärte die EU-Kommission. Ein Ja habe man aber noch nicht.

Trump hatte zuletzt ja eher mit Bemerkungen auf sich aufmerksam gemacht, die darauf hindeuten, dass die USA den Kampf gegen das Virus allein ausfechten wollen. So hat er erst kürzlich die Zahlungen an die WHO eingestellt, weil er der Organisation ein zu laxes Handeln während des Pandemie und zu große Hörigkeit gegenüber China vorgeworfen hatte. Auch der Versuch der USA, eine deutsche Biomedizin-Firma zu übernehmen, die an einem Präparat forscht, wurde öffentlich.