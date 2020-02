Man hat es zum Fressen gern: Reifen-Krokodil wird zum Back-Star

Während das Palu-Krokodil weiterhin unter dem Reifen zu leiden hat, erlangt es in Indonesien immer mehr Ruhm. Eine lokale Bäckerei hat nun begonnen, „Krokodil-Brot“ zu backen. „Anfangs machte ich zwei 60-Zentimeter Brote“, sagt Bäcker Abraham. Doch mittlerweile gehen die Anfragen durch die Decke, die größte Krokodilbrot-Ausführung kostet 5,40 Euro.

Abraham erwägt bereits, einen lebensgroßen Laib des vier Meter langen Krokodils zu backen und dabei auch die Hauttexturen des Reptils zu berücksichtigen.

Krokodil-Brot ist in Indonesien nichts Neues: Vor allem die indigenen Betwais backen für Hochzeiten Brot in Krokodilform. Das Tier steht für Loyalität und langes Leben. Eben das, was sich Brautpaare wünschen.