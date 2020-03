Zum "Dank": Rumänien beschallt Einwohner mit Bundeshymne

All jenen, die sich über die kurze "I am from Austria"-Aktion der Wiener Polizei beschwert haben, sei versichert: Es hätte viel schlimmer kommen können. Dafür reicht ein Blick nach Rumänien, wo vor allem Spätaufstehern in den kommenden Wochenenden ein Erwachen blüht, wie es nur patriotische Gemüter gutheißen dürften.