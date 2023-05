Herbe Niederlage für Tories: Britischer Premier unter Druck

Manche zogen Vergleiche zu den Kommunalwahlen von 1996, die dem überwältigenden Sieg von Labour unter Ex-Premier Tony Blair bei der Parlamentswahl ein Jahr später vorausgingen. Die Abstimmung galt als erster Stimmungstest für Sunak - und auch diesmal folgt in gut einem Jahr eine Parlamentswahl. Von einem "Alptraum-Szenario" sprach die Sky-News-Korrespondentin Beth Rigby.

Auszählung der Stimmen dauert noch

In mehreren Gemeinden wie Medway oder Stoke-on-Trent konnte Labour - teils zum ersten Mal seit Jahrzehnten - die Mehrheit zurückerlangen. Die Auszählung der Stimmen dürfte sich noch bis in die Nacht hinziehen. "Die klare Botschaft dieser Nacht ist, dass die Konservativen schlecht abgeschnitten haben und sie könnten am Ende 1.000 Sitze verlieren", sagte der Wahlexperte John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow dem Radiosender BBC 4 Freitag früh.