König Charles trifft EU-Chefin: Wird der Brexit-Streit heute gelöst?

Wenn das kein klarer Hinweis auf eine längst überfällige Lösung ist! König Charles III wird EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen noch heute im Buckingham Palace treffen, wie britische Medien berichten. Damit scheint klar, der seit Jahren andauernde Streit um das Nordirland-Protokoll steht unmittelbar vor einer Lösung.

Von der Leyen hat sich vor einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zu Brexit-Regeln für Nordirland bereits optimistisch gezeigt. Sie freue sich darauf, „ein neues Kapitel mit unserem Partner und Freund aufzuschlagen“, schrieb von der Leyen am Montag auf Twitter.

Teil des Brexit-Vertrages

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrags über den britischen EU-Austritt. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit sollte verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt werden müssen und so möglicherweise neue Spannungen in der ehemaligen Konfliktregion entstehen.

Doch die Kontrollen sorgen auch für Schwierigkeiten im innerbritischen Handel. Die protestantischen Anhänger der Union in Nordirland fühlen sich von Großbritannien abgeschnitten. London wollte den Vertrag deshalb nachverhandeln. Jetzt scheint ein Kompromiss erreicht.

Darum geht es beim Brexit-Streit

Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass England, Schottland und Wales komplett von der EU abgenabelt werden. Nur Nordirland folgt den Regeln von EU-Binnenmarkt und Zollunion, damit es keine Kontrollen an der Landgrenze zu Irland gibt. Stattdessen sollte kontrolliert werden, wenn Waren aus Großbritannien an den Häfen in Nordirland eintreffen. Deshalb wird auch von einer Zollgrenze in der Irischen See gesprochen.

Steuern, Zölle, Gesetze

Doch die offene Grenze zur Republik Irland ließ sich bisher nicht mit den britischen Regelungen für Nordirland in Einklang bringen. Einerseits mussten Händler, die Waren aus England lieferten mühsame Kontrollen bei der Einreise nach Nordirland über sich ergehen lassen. Zweitens gab es Probleme mit Steuerregelungen, etwa der Mehrwert- oder der Alkoholsteuer, weil die EU darauf bestand, dass in Nordirland EU-konforme Regelungen herrschen