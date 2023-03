Riesenskandal in Großbritannien: Chats belasten Ex-Gesundheitsminister schwer

Es sind gravierende Vorwürfe, die der britische Telegraph in einem umfassenden Investigativ-Bericht unter dem Titel "The Lockdown Files" anhand von mehr als 100.000 geleakten WhatsApp-Nachrichten gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Großbritanniens, Matt Hancock, erhebt.

Der heute 44-Jährige soll zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 mehrfach den Rat seines Stabs sowie externer Berater im Bezug auf die Teststrategie in Pflegeheimen ausgeschlagen und einen eigenen Kurs gefahren haben. Pflegeheime entwickelten sich schließlich zum größten Covid-Krisenherd im Vereinigten Königreich mit mehr als 40.000 Todesfällen.

Doch das ist nicht der einzige Vorwurf: Hancock soll auch seine Ankündigung, bis Ende April 2020 mehr als 100.000 Covid-Tests pro Tag zu ermöglichen, nur mithilfe von Tricks ermöglicht haben; die Zahl sei letztlich in Wahrheit nie erreicht worden - anders, als Hancock das damals bei einer Pressekonferenz stolz verkündet hatte.

Ein Überblick über die Enthüllungen:

Entscheidende Fehler beim Umgang mit Pflegeheimen

Nachdem das britische Gesundheitssystem zu Beginn der Pandemie mit einem Mangel an PCR-Tests zu kämpfen hatte, rief Hancok am 2. April 2020 in einer TV-Ansprache das Ziel aus, zum Ende des Monats 100.000 tägliche Covid-Tests für die britische Bevölkerung ermöglichen zu wollen. In den folgenden Tagen stiegen die Infektionszahlen landesweit jedoch gravierend an und vor allem die Situation in Krankenhäusern und Pflegeheimen wurde zunehmend kritisch.

Helen Whately, die damalige (und heutige) britische Sozialministerin, schrieb Hancock am 8. April: "Beispiele aus anderen Ländern legen nahe, dass wir alle Bewohner von Pflegeheimen und deren Mitarbeiter testen sollten, unabhängig davon, ob sie Symptome aufweisen oder nicht." Hancock antwortete: "Ich bin auch dafür und die Kapazitäten, das umzusetzen, steigen schnell."

Am 14. April 2020, dem Tag, an dem die Teststrategie intern festgelegt werden sollte, legte Chris Whitty, der leitende Gesundheitsbeamte Englands, Hancock denselben Plan vor. Der damalige Gesundheitsminister antwortete: "Das ist offensichtlich ein positiver Schritt und wir müssen es in das Dokument aufnehmen."