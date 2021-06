Englischer Sexskandal: Minister hat eine Affäre mit Lobbyistin

Dennoch rückte die Affäre Fragen über den Regierungsstil von Premier Boris Johnsons konservativen Tories, die mit Vorwürfen der „chumocracy“, also Freunderlwirtschaft, kämpfen, erneut ins Rampenlicht. Denn Hancocks vermeintliche Liebhaberin ist Kleinaktionärin einer Lobbying-Firma, für die sie früher arbeitete. Letztes Jahr gab der Minister ihr zunächst einen unbezahlten Posten und stellte sie dann liebevoll als Beraterin mit 15.000 Pfund (17.900 Euro) Jahresgehalt aus Steuergeld an, was schon damals für Aufregung sorgte. Verkehrsminister Grant Shapps kam in einem TV-Interview zum Handkuss, hielt aber seine Zunge im Zaum und sagte, die „unglaublich rigorosen“ Prozesse bei der Einstellung von Beratern seien hier eingehalten worden.

Die Labour-Opposition ließ die verbale Peitsche knallen und drängte Premier Johnson, Hancock den Laufpass zu geben. Sein Verhalten sei „ein eklatanter Machtmissbrauch und ein klarer Interessenkonflikt“. Labour sagte, dass Hancock schon bei anderen fragwürdigen Entscheidungen involviert war. So soll er Millionenaufträge für Corona-Ausrüstung ohne eingehende Prüfung an Freunde verteilt haben. Johnson dagegen betrachtet „die Angelegenheit als erledigt“.

Der Gesundheitsminister steht schon länger unter Beschuss: Johnsons Ex-Berater Dominic Cummings sagte, er hätte entlassen werden müssen, weil er in Sitzungen gelogen habe. Johnson selbst soll ihn einen „total hoffnungslosen“ Fall genannt haben. Seither nennt ihn die Boulevardpresse Hopeless Hancock.

Georg Szalai, London