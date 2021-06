Auch die Extinction Rebellion will Johnson mit G7-Protesten einen Strich durch die Rechnung machen. Für geschätzte 81 Millionen Euro wurden deshalb 5.000 zusätzliche Polizisten nach Cornwall geschickt. Anrainer beschweren sich über Straßensperren und Stahlzäune.

Was Biden plant

Vielleicht will Boris Johnson auch deshalb beim G7-Gipfel mit verbindenden Themen aufgeigen. So ruft er zu einem „Marshall-Plan“ für den Klimaschutz und der Impfung der gesamten Weltbevölkerung bis Ende 2022 auf. Cornwall soll aber nicht nur die Boris-Show werden. Seine neue Gattin Carrie soll erstmals eine tragende Rolle spielen und Beziehungen zu U.S. First Lady Jill Biden aufbauen, etwa bei einer Tour im Tate St. Ives Museum.