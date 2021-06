Rätselhafte Seuche erreicht das Weiße Haus

Erstmals aufgetreten ist die rätselhafte Krankheit – wie ja der Name deutlich macht – in der US-Botschaft in Havanna im Jahr 2016, noch in der Amtszeit Barack Obamas. Die zur Festung ausgebaute Zentrale des Erzfeindes ist seit vielen Jahren Objekt von Attacken der kubanischen Regierung und ihrer Aktivisten. So wurde vor dem Gebäude regelmäßig demonstriert, die Bewohner wurden mit politischen Parolen beschallt.