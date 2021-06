Gatorade statt Alkohol, Briefe statt Twitter: Ein Tag von Joe Biden

Creature of habit. So nennt der Amerikaner, was hierzulande als Gewohnheitstier durchgeht. Um ein solches handelt es sich beim 46. amerikanischen Präsidenten. Joe Biden ist – anders als sein sprunghaft-erratischer Vorgänger Donald Trump – konstant wie ein Hochsommer in der Wüste. Vom 10. bis 16. Juni geraten die eingeübten Routinen etwas aus dem Tritt. Seine erste große Auslandsreise führt Biden nach Großbritannien (Queen), Belgien (NATO), Italien (wahrscheinlich Papst) und in die Schweiz (Wladimir Putin).

Dabei sind es immer wiederkehrende Rituale, die dem 78-Jährigen durch den eng getakteten Arbeitsalltag im Weißen Haus helfen, wie New York Times und Washington Post anhand von Augen- und Ohrenzeugen minutiös rekonstruiert haben. Der Tagesablauf des mächtigsten Staatsmannes der westlichen Welt sieht wie folgt aus: