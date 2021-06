First Lady Jill Biden: Herzenswärme im Weißen Haus

Stattdessen lässt sie am Valentinstag große, rote Herzen auf dem Rasen des Weißen Hauses aufstellen. Und am 1. April schickte sie, mit Perücke verkleidet als Waffeln austragende Stewardess „Jasemine“, die White House-Journalisten im Flugzeug auf dem Rückflug aus Kalifornien in den Selbigen.

Wo der dicht gedrängte Termin-Kalender Jill Biden hin verschlägt, sagt sie meist nach wenigen Minuten angenehm eisbrechend: „Nennen Sie mich bitte Jill.“ Und Michael LaRosa, ihr Presse-Mensch, hat klar gemacht, dass man nicht jedes Mal offiziell verlautbaren wird, welche Marke hinter dem Mode-Geschmack von „Flotus“ (First Lady of the United States) steht. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Brandon Maxwell, Markarian und Gabriele Hearst sind aufstrebende US-Designer, mit und in denen sich Jill Biden wohlfühlt. Kitschig darf es auch manchmal sein.

Bei einem Besuch in Charleston/West Virginia, wo sie an der Seite des Hollywoods-Stars Jennifer Garner Corona-Impfskeptikern mit sanft-mütterlicher Strenge ins Gewissen redete, hatte Biden eine Valentino-Tasche mit einem integrierten Porträt des Künstlers Riccardo Cusimano am Handgelenk. Darauf zu sehen waren „Champ“ und „Major“, die beiden präsidialen Schäferhunde.

Jill Biden kam, anders als das professionelle Ex-Mannequin Melania Trump, mit einem Rucksack wertvoller Erfahrungen auf den 24/7-Laufsteg an der Pennsylvania Avenue. Als Gattin des Senators Joe Biden, bald im 45. Jahr, und als „Second Lady“ zu Zeiten seiner Vize-Präsidentschaft an der Seite von Präsident Barack Obama (2009 bis 2017) ist sie mit der Mechanik des Raumschiffs Washington lange vertraut.

Das hilft beim Vermeiden von Fettnäpfchen.

Bei ihrem First-Lady-Engagement wandelt sie auf mehreren bekannten Pfaden. Sie macht sich für die endgültige Bekämpfung der Geißel Krebs stark. Sie rückt, wann immer möglich, den hohen Tribut von Familien ins Rampenlicht, deren Kinder beim Militär sind oder waren. Und, ihr Leib- und Magenthema: Sie redet der Stärkung von Schulen, Schülern und Lehrern das Wort. „Ich höre es jeden Tag von Jill“, sagte Joe Biden bei der Vorstellung seines billionenschweren Hilfspakets zur Linderung der Corona-Krise, „ein Land, das uns bei der Bildung überflügelt, wird uns auch ökonomisch übertrumpfen.“