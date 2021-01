Jill Biden: Diese Aufgaben erwarten die neue First Lady

Doch nicht nur Joe Biden krämpelt die Ärmel hoch. Auch für seine Ehefrau Jill Biden stehen in deren neuen Rolle als First Lady der Vereinigten Staaten traditionsgemäß bestimmte Aufgaben an.

First Lady für Einrichtung im Weißen Hauses verantwortlich

First Ladys übernehmen traditionell die Aufgabe, das Weiße Haus nach ihrem Einzug einzurichten. Sie können jedoch nur den Räumen, in denen sie leben, eine persönliche Note verleihen: hauptsächlich der zweiten und dritten Etage des Hauses. Historische Räume, wie das ehrwürdige Lincoln-Zimmer, sind unantastbar. "Einige Teile sind im Wesentlichen historische Räume und gehören dem amerikanischen Volk, nicht den dort lebenden Familien", erklärt Journalistin und Autorin des Buches "First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies" gegenüber ABC.

Die First Lady muss ein gemeinnütziges Projekt wählen

Die Wahl eines sozialen Anliegens ist eine der bekanntesten Aufgaben, die die First Lady meistern muss. Das National Women's History Museum berichtet, dass First Lady Dolley Madison diese Tradition bereits im 19. Jahrhundert begann. Sie unterstützte Wohltätigkeitsorganisationen, die Waisenkindern halfen. Seitdem widmen sich die Ehefrauen der Präsidenten einem guten Zweck. So bewarb zum Beispiel Michelle Obama die "Let's Move!"-Initiative, um Kinder zu ermutigen, aktiv zu sein. First Lady Melania Trump nannte ihre Initiative "Be Best". Ihr Fokus lag darauf, Kindern zu helfen, soziale Medien mit Bedacht zu nutzen und gesund zu leben. Ihr war es auch ein Anliegen, Familien helfen, die von der Opioidkrise betroffen sind.