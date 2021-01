First Lady Jill Biden: Ein starker Halt für einen langen Weg

Es sind nur ein paar Augenblicke eines verwackelten Videos im Internet, doch sie erzählen mehr über die Bidens als so manche Biografie. Ein Wahlkampf-Auftritt im Vorjahr in Los Angeles. Während Joes Rede stürmen plötzlich zwei radikale Veganerinnen die Bühne – und auf den Kandidaten zu. Doch die haben nicht mit Jill gerechnet, während die Bodyguards noch zögern, wirft sich die 67-Jährige zwischen die eine Protestiererin und ihren Mann und packt einen Moment später die andere am Arm und zerrt sie von der Bühne.

„Knallharte Kampftechnik“, scherzte ein Kommentator, mit so einer Bewachung brauche Biden wohl keine Security-Teams mehr. Jill Biden gibt gut Acht auf ihren Joe, das war auch bei seiner Angelobung wunderbar zu sehen. Sie hielt seinen Stuhl fest, wenn er aufstand, damit der ja nicht ins Kippen geriet, und packte ihren Mann bei jeder Gelegenheit von hinten bei den Schultern, als wollte sie ihm Rückendeckung geben.