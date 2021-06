Obama warnt vor den „Gefahren der Cancel Culture“

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat vor „den Gefahren der Cancel Culture“ für die amerikanische Gesellschaft gewarnt. Seine Töchter Malia (22) und Sasha (19) bestätigen, dass an Universitäten Menschen „über Bord gehen“, weil sie ständig verurteilt würden, sagte Obama in einem Interview mit CNN.Seine Töchter hätten einen „ziemlich guten Sinn für: Wir erwarten nicht, dass jeder perfekt ist, wir erwarten nicht, dass jeder die ganze Zeit politisch korrekt ist“. Gleichzeitig dürfe man aber nicht still sein, „wenn Institutionen oder Individuen grausam sind, wenn sie Menschen diskriminieren“. Es gehe darum, Aufmerksamkeit auf solche Missstände zu lenken.