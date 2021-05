Obama zu UFO-Sichtungen: "Wussten nicht, was es ist"

"Verdammte Aliens"

Auch der Leader der Begleitband wollte gleich einmal wissen, was es denn mit "den verdammten Aliens" auf sich habe. Obama brachte wieder einmal seinen trockenen Humor in Stellung. Wenn es um Aliens ginge, da gebe es Sachen, die er aus Gründen der Geheimhaltung einfach nicht im Fernsehen sagen könne. Bestätigen wollte er nur, dass es keine Labors gebe, in denen die US-Regierung Aliens halte und fremde Raumschiffe untersuche - also wie in der surrealen Hollywood-Komödie "Men in Black"

"Müssen herausfinden, was es ist"

Dann allerdings wurde der frühere US-Präsident überraschend ernst: "Wahr ist, dass es Aufnahmen von Objekten am Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind."

Es gebe Bilder von mysteriösen Objekten, deren Flugbahnen und Bewegungen die Experten der NASA nicht genau erklären können. Diese seien schneller und wendiger als alles, was das US-Militär selbst im Einsatz habe: "Wir müssen wirklich herausfinden, was das ist. Aber heute kann ich Ihnen nichts dazu sagen." Das Pentagon hatte die von Obama erwähnten Aufnahmen vergangenes Jahr selbst veröffentlicht. Im Juni dieses Jahres wird dann ein vollständiger Bericht erwartet.