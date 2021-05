Michelle Obama: Sorge um ihre Töchter Sasha und Malia

Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, hat gegenüber CBS-Moderatorin Gayle King erzählt, dass sie "Erleichterung" verspürt habe, nachdem eine Jury Derek Chauvin letzten Monat wegen Mordes an George Floyd verurteilt hatte. Es sei aber "noch viel zu tun", wenn es um soziale Gerechtigkeit geht.

"Wir können nicht sagen: 'Großartig, das ist passiert, lass uns weitermachen'", sagte die Ehefrau von Barack Obama. "Ich weiß, dass die Menschen in der Black Community nicht so denken, weil viele von uns immer noch in Angst leben, wenn wir zum Lebensmittelgeschäft gehen oder uns Sorgen machen, wenn wir mit unseren Hunden spazieren gehen oder unseren Kindern erlauben, einen Führerschein zu machen."

Alltagsrassismus: Obama besorgt um ihre Töchter

Auch über ihre beiden Töchter Malia (19) und Sasha (22) zeigte sich die 57-jährige in diesem Zusammenhang besorgt. Die frühere First Lady erzählte, dass sie sich immer große Sorgen mache, wenn ihre Töchter das Haus verlassen und sich hinter's Steuer setzen.

"Sie fahren, aber jedes Mal, wenn sie alleine in ein Auto steigen, mache ich mir Sorgen darüber, welche Annahme von jemandem gemacht wird, der nicht alles über sie weiß: Die Tatsache, dass sie gute Studentinnen und höfliche Mädchen sind, aber vielleicht spielen sie ihre Musik ein wenig zu laut. Vielleicht sieht jemand ihren Hinterkopf und macht eine Vermutung", äußerte Michelle Obama ihre Sorgen.