Urlaub mit der Ex - und andere pikante Details über Bill Gates' Ehe

"Sogar jetzt hat Gates mit seiner Frau eine Vereinbarung getroffen, dass er und Winblad eine Urlaubstradition am Leben erhalten können", berichtete der Autor Walter Isaacsonin in einem Times-Artikel im Jahr 1997. "Seit mehr als einem Jahrzehnt verbringt Gates jedes Frühjahr ein langes Wochenende mit Winblad in ihrem Strandhaus an den Outer Banks von North Carolina, wo sie mit Dünenbuggys fahren, Drachenfliegen und am Strand spazieren gehen."

"Wir können Putt-Putt [Anm.: Computerspiel] spielen, während wir über Biotechnologie diskutieren", erzählte Bill Gates über seine besondere Verbindung zu seiner Ex-Freundin. Diese pflichtete ihm bei: "Wir teilen unsere Gedanken über die Welt und über uns selbst. Und wir wundern uns darüber, wie wir als zwei junge Überflieger ein großes Abenteuer am Rande einer wenig bekannten Branche begonnen haben, und es uns in den Mittelpunkt eines erstaunliches Universum katapultiert hat."

Gates fragte Ex um Erlaubnis, Melinda zu heiraten

Die innige Beziehung zu seiner Ex-Freundin ging sogar so weit, dass Gates Winblad um ihre Zustimmung fragte, bevor er Melinda einen Antrag machte.

"Als ich alleine darüber nachdachte, Melinda zu heiraten, rief ich Ann an und bat sie um ihre Zustimmung", erzählte er gegenüber der Times. Seine Ex-Freundin habe keine Bedenken gehabt. "Ich sagte, sie würde gut zu ihm passen, weil sie intellektuelle Ausdauer hatte", so die Software-Entwicklerin über ihren Ratschlag, den sie Bill Gates damals gab.