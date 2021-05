Bill Gates-Scheidung: Dolmetscherin wehrt sich gegen Affären-Gerüchte

Laut ihrem LinkedIn-Profil, das inzwischen deaktiviert wurde, wurde Wang im September 2012 Dolmetscherin für das Monterey Institute of International Studies und arbeitete dann bei mehreren TED-Konferenzen. Ab 2013 war sie als Dolmetscherin bei TED Conferences und tätig und übersetzte in den Sprachen Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch. Auch für die Yale School of Management und die Harvard Business School war Wang als Dolmetscherin tätig.