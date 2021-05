Gut angelegt: Das Milliarden-Vermögen des Bill Gates

Die Geldvermehrung liegt in den Händen von Profis, die nach erfolgreichen Anlagestrategien Ausschau halten. Gut die Hälfte des Gates-Vermögens befindet sich in der 1994 gegründeten Investmentgesellschaft Cascade Investment, die vor allem in ein breit gestreutes Portfolio von US-amerikanischen Aktienpaketen investiert. Cascade hält unter anderem Anteile an Coca-Cola, hat aber auch ein Ackerland-Portfolio in vielen US-Bundesstaaten aufgebaut.

Viel Geld – bis 2018 laut Homepage mehr als 36 Milliarden Dollar – fließt in die 1999 mit Gattin Melinda gegründete „Bill & Melinda Gates Foundation“. Sie ist mit einem Stiftungsvermögen von aktuell rund 43,3 Milliarden Dollar (36 Milliarden Euro) und 1.000 Mitarbeitern die größte, einflussreichste und umstrittenste Privatstiftung der Welt.