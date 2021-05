Bösewicht oder Philanthrop? An Bill Gates scheiden sich die Geister

„Wenn Bill Gates morgen sagt: Ich habe kein Interesse mehr an Gesundheit, ich investiere mein ganzes Geld in Erziehungsfragen zum Beispiel, wäre die WHO am Ende“, sagte etwa ein indischer Arzt. Tatsächlich prägen Gates’ Investments die Vorhaben der WHO. Etwa das Projekt „Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung“, an der die Stiftung zu 75 Prozent beteiligt ist. Eine solche Macht halten Skeptiker für demokratisch nicht legitimiert, andere kritisieren sie härter. Kommen dann noch Anschuldigungen hinzu, kann aus Kritik rasch mehr werden.