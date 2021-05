Kein Ehevertrag: So teuer wird die Scheidung von Bill & Melinda Gates

Gleich mehrere Privatjets sind im Besitz des Noch-Ehepaares. Im Laufe der Jahre hatten Bill und Melinda Gates zudem mehrere Häuser gekauft - darunter auch ihre Villa "Xanadu 2.0" an einem See in Medina, Washington, welche nach dem fiktionalen Zuhause von Charles Foster Kane, dem Titelheld aus dem Kultfilm "Citizen Kane" benannt wurde.

Die Errichtung des Herrenhauses mit 6.100 Quadratmetern Wohnfläche dauerte sieben Jahre. 63 Millionen Dollar (57 Millionen Euro) sollen in die Bauarbeiten geflossen sein. Der Wert des Luxus-Anwesens wird inzwischen auf 147,5 Millionen Dollar geschätzt.

Wie die gemeinsamen Immobilien und restlichen Besitztümer auftegeteilt werden, ist noch unklar. Laut Gerichtsdokumenten wird nach der Scheidung entweder Bill oder Melinda Gates in ihrem Haus in Medina leben. Erst im April 2020 hatte das Paar laut Los Angeles Times ein neues Haus in Del Mar, Kalifornien, für 43 Millionen US-Dollar gekauft.

In einer Sache ist sich das Noch-Ehepaar zumindest schon lange einig. Bereits vor Jahren wurde bekannt, dass beide den gemeinsamen Kindern umgerechnet nur jeweils rund 8,5 Millionen Euro hinterlassen wollen, also nur einen Bruchteil des Vermögens. "Meine Frau und ich glauben, dass man seinen Kindern keinen Gefallen erweist, wenn man sie mit Geld überschüttet, das sie nicht selbst verdient haben", hatte Bill Gates 2013 gegenüber Bild am Sonntag diesbezüglich erklärt.