Microsoft und die Marktmacht: Das Imperium schlägt zurück

Eine davon entsteht in den nächsten vier Jahren auch in Ost-Österreich. Bis zu einer Milliarde Euro fließt in den Bau und Betrieb mehrerer Rechenzentren. Das erste soll 2022 in Betrieb gehen, das Grundstück nahe der Wiener Stadtgrenze wurde bereits erworben. Das Investment sei ein starkes Commitment in den Standort Österreich, sagt Microsoft-Österreich-Chefin Dorothee Ritz (siehe Artikel rechts). „Durch die digitale Transformation ist der Kundenbedarf gestiegen“. So beabsichtigen die Erste Group und Bawag die Microsoft Cloud-Services in Österreich zu nutzen.