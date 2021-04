Microsoft-Chefin: "Wir möchten niemanden verdrängen"

Milliardeninvestment ohne Förderung

Im Oktober gab Microsoft den Bau neuer Cloud-Rechenzentren in Österreich bekannt. Ziel: Daten heimischer Kunden sollen in Österreich bleiben. In die Rechenzentrums-Region Österreich soll in den nächsten vier Jahren eine Milliarde Euro investiert werden und bis zu 27.000 Arbeitsplätze bei den 4.000 Microsoft-Partnern sowie -Kunden zusätzlich entstehen.