Zuckerbergs Facebook-Imperium: "Das hier ist keine Demokratie"

Deren Klagen scheitern aber meist an der Unternehmensstruktur: Denn mithilfe eines sorgsam gesponnenen Geflechts aus Tochtergesellschaften bringt es Facebook bis heute fertig, nahezu all seine außerhalb der USA erwirtschafteten Gewinne in Irland zu versteuern, wo gerade einmal 12,5 Prozent des Gewinns fällig werden - also halb so viel wie in Österreich.

In Kalifornien, wo Facebook bis heute seinen Hauptsitz betreibt, sind es immerhin 21 Prozent. Alle anderen Standorte sind reine Niederlassungen und erwirtschaften am Papier keinerlei Gewinn. Auch die Nutzer selbst gehen, wenn sie sich auf Facebook registrieren, ausschließlich Verträge mit dem irischen oder kalifornischen Büro ein.

So macht Facebook Geld

Die drei großen Facebook-Apps (Facebook, Instagram, WhatsApp) werden für Nutzer schon immer kostenlos angeboten. Den Löwenanteil des Umsatzes, knapp 97 Prozent, erzielt der Konzern über Werbeeinnahmen. Das Geschäftsmodell ist simpel: Die Social-Media-Plattformen sammeln so viele Informationen über ihre Nutzer wie möglich. Anhand dieser Daten können Facebook und Instagram ihnen dann Werbung anzeigen lassen, die möglichst genau auf sie zugeschnitten ist. Werbekunden können so direkter denn je die eigene Zielgruppe erreichen, für Unternehmen sind Anzeigen in den Sozialen Medien inzwischen unumgänglich.

Genau diese gesammelten Daten sind es, die Facebook heute so unglaublich mächtig machen. Und den Konzern regelmäßig vor große Probleme stellen, denn weltweit haben es sich Datenschützer zum Ziel gemacht, das Geschäftsmodell von Facebook drastisch zu regulieren, an vorderster Front beispielsweise der Österreicher Max Schrems.