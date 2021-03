Wie ein Apfel zum Haifisch wird

Die noblen Apple-Stores gibt es in Österreich zwar nicht unbedingt zuhauf. Dafür trägt Österreich zumindest ein wenig zum großen Gesamtkunstwerk bei. In Apple-Produkten steckt nämlich auch Know-how aus Linz. Denn der IT-Riese betreibt in der OÖ-Landeshauptstadt einen Entwicklerstandort für neue Funktechnologien.

Mitte 2019 hat der iPhone-Hersteller ja dem Halbleiterhersteller Intel die Mehrheit an seiner auf Smartphone-Modems spezialisierten Sparte abgekauft. Der Deal war rund eine Milliarde Dollar schwer, 2.200 Mitarbeiter wechselten zu Apple. Im Frühjahr 2019 hatte die Intel-Tochter DMCE in Linz noch um ihren Standort gezittert. Das war mit der Übernahme durch Apple vom Tisch: Die Amerikaner haben laut Medienberichten auch 280 Forscher in Linz übernommen.

Anfang 2020 hat Bundeskanzler Sebastian Kurz übrigens Apple-Chef Tim Cook getroffen. Damals kündigte Kurz an, dass Apple im Bereich der Modementwicklung für Smartphones „300 zusätzliche Arbeitsplätze“ in Linz schaffen werde. Eine Bestätigung von Apple gibt es dazu bis dato nicht.

Ganz allgemein ist Apple recht zugeknöpft, wenn es um Länderdetails geht. Wie viele Mitarbeitende Apple in Österreich hat, will der Konzern auf KURIER-Anfrage auch nicht beantworten. Man gebe „kaum“ regionale Zahlen bekannt. Apple-Standorte in rot-weiß-rot gibt es jedenfalls nur einen, nämlich seit 2018 in der Wiener Kärntnerstraße. Der laut eigenen Angaben größte Apple Premium Reseller in Österreich ist McShark.