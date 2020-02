Gerichtsurteil: Ohne Asylantrag zurück – ein Präzedenzfall?

Immer wieder stehen etwa Kroatien, Griechenland oder Ungarn in der Kritik, weil deren Sicherheitskräfte angeblich Migranten, die es illegal über die Grenze geschafft haben, ohne Asylantrag zurückbringen.

Als das Urteil am Donnerstagabend ausgesprochen wurde, war Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler im Zuge ihrer EU-Tour in Sachen Budget in Madrid. Die frühere Richterin ist nicht überrascht – die Menschenrechtskonvention räume den Staaten mehr Handlungsspielraum ein als ihr zugeschrieben wird, sagt sie. Das Urteil könnte nun "größeren Einfluss" auf die europäische Migrationspolitik haben – zumindest starte jetzt eine Debatte. "Momentan haben wir die Problematik, dass jeder, der den Fuß auf europäischen Boden gesetzt hatte, um Asyl ansuchen konnte."

Die Juristin will das Urteil aber nicht abschließend bewerten. Man müsse sich es sich im Detail anschauen und klären, ob es auch auf die zahlreichen Fluchtwege übers Mittelmeer angewendet werden kann. "Aber grundsätzlich scheint es unserem Ziel, der illegalen Migration und dem Schleppergeschäft ein Ende zu setzen, entgegenzukommen", erklärt sie.

Auf der Suche nach einer gemeinsamen europäischen Asyllösung dürfe man vor allem Mittelmeerländer wie Spanien, die unter einem besonders hohen Migrationsdruck stehen, nicht alleine lassen, sagte Edtstadler in Madrid. Das Verteilungssystem allerdings sieht sie als gescheitert an.