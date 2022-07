Gas-Notfallplan der EU droht zu scheitern

Grund sei, dass eine weitere Turbine zur Wartung geschickt werden müsse, so Gazprom. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das bereits vergangene Woche in Aussicht gestellt. Zwar hat Gazprom in der Zwischenzeit eine von Siemens Energy in Kanada servicierte Turbine zurückbekommen, allerdings sieht sich der Konzern nicht in der Lage, sie einzubauen. Gazprom fordert eine schriftliche Dokumentation darüber, dass die Turbine nicht in den Wirkungsbereich der Sanktionen fällt.

Die Lieferungen über die Nord Stream 1 wurden erst vergangenen Donnerstag nach einer zehntägigen Routinewartung wieder aufgenommen. Seitdem war die Pipeline, wie schon seit Mitte Juni, zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Die deutsche Bundesregierung hat bereits mehrfach erklärt, dass sie die technischen Probleme für einen Vorwand hält.