Energie und Heizen: Was dürfen eigentlich die Mieter?

Warum muss beim Bezug von Fernwärme eigentlich ein Sockelbetrag bezahlt werden, selbst wenn man die eigene Heizung auf 0 dreht?

„Bei Fernwärme bzw. Zentralheizungen ist man aus dem Mietvertrag heraus verpflichtet, teilzunehmen“, so Jurist Clemens Berger. Selbst wenn man die Heizung also abdreht, bleiben Kosten für etwa die Wartung übrig. Auch die Energiekosten selber würden sowohl nach dem gemessenen Verbrauch als auch den Quadratmetern der Wohnung aufgeteilt. „Das hat auch damit zu tun, dass die übrigen Wohnungen ja die mitheizen, die selbst die Heizung abdrehen.“

Darf der Vermieter die Heiztemperatur bzw. die Gaszufuhr drosseln?

In Deutschland hat das ja der Immobilienkonzern Vonovia angekündigt: Nachts soll die Heizleistung auf 17 Grad Celsius begrenzt werden. Das sei zum einen technisch nicht so einfach, sagt Mietrechtsexperte Berger. Wird via Gastherme in der Wohnung geheizt, kommt das Gas ja nicht vom Vermieter, sondern vom Energieträger. „Wenn es eine Zentralheizung gibt, könnte der Vermieter reduzieren“, sagt Berger – aber: Der Vermieter schuldet, was vereinbart wurde oder gewöhnlich vorausgesetzt wird. Schuldet der Vermieter eine Wohnung, die 22 Grad hat, dann kann er also die Temperatur nicht drosseln.