"Führungsversagen Putins": Expertenstimmen zum Marsch der Wagner-Gruppe

Mehrere internationale Experten haben nach dem nach 24 Stunden abgebrochenen Marsch der russischen Söldnertruppe Wagner auf Moskau unter Führung von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin versucht, die Vorgänge zu analysieren:

"Prigoschins Hauptproblem war, dass er die Abdankung des 'Königs' (gemeint ist Russlands Präsident Wladimir Putin, Anm.) zu fordern schien, aber ohne Unterstützung der Massen. In Rostow und anderswo konnte er sich auf ein gewisses Maß an öffentlicher Sympathie oder zumindest Akzeptanz berufen. Aber was die militärische Unterstützung betrifft, die ihm Legitimität und eine Aura der Stärke gegeben hätte, sah er sich seltsamerweise dem gleichen Problem gegenüber wie Putin. Die russische Armee war weit weg an der Front, in Konfrontation mit den Ukrainern, und konnte so nicht an einer politischen Auseinandersetzung in der Heimat teilnehmen. (...) Das bestätigt die fundamentale strategische Regel, dass es keinen Sinn hat, einen kühnen Schritt zu setzen, um seine Gegner zu überrumpeln, wenn man keine Ahnung hat, was man als Nächstes tun soll."

(Lawrence Freedman, ehemaliger Professor für Militärstudien, King's College, London, in seinem Blog Comment is Freed)

