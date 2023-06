Frage an Karner: Könnte Prigoschin in Österreich Asyl erhalten?

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat eine mögliche Erteilung von Asyl für den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin nicht ausgeschlossen. "Was das Thema Asyl betrifft, möchte ich darauf verweisen, was ich schon mehrmals in diesem Zusammenhang gesagt habe: Da sind Einzelfallprüfungen vorgesehen und so ist es auch in Zukunft vorgesehen", antwortete Karner am Montag der APA in Wien auf eine entsprechende Frage.

Prigoschin hatte sich am Wochenende gegen die russische Militärführung aufgelehnt und seine Streitmacht nach Moskau in Bewegung gesetzt. Berichten zufolge vermittelte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Samstagabend eine Einigung zwischen Prigoschin und Kreml-Chef Wladimir Putin, die Straffreiheit und Exil für den Chef der Söldnergruppe Wagner im westlichen Nachbarland vorsieht. Von Prigoschin fehlt aber seit Samstagabend jede Spur.

