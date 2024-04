Frauenkörper laut UN-Bericht als politisches Schlachtfeld missbraucht

Rassismus, Sexismus und andere Formen von Diskriminierung verletzen nach einem UNO-Bericht das Recht von Millionen Mädchen und Frauen weltweit auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. Das berichtete der UNO-Bevölkerungsfonds UNFPA am Mittwoch in New York. Gemeint ist nach der Definition des deutschen Entwicklungshilfe-Ministeriums "das uneingeschränkte körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf alle Bereiche der Sexualität und Fortpflanzung des Menschen".