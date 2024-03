Beatrice Frasl: "Es liegen schwierige Jahrzehnte vor uns"

Ihren Podcast "Große Töchter." startete sie 2018 als Reaktion auf den Rechtsruck in Österreich und den USA. Trump war amerikanischer Präsident und in Österreich kam Schwarz-Blau an die Regierung. Sie wollte Feminismus auf allen möglichen Kanälen verbreiten.

Jetzt, 2024, stehen wir vor der gleichen Situation. Traurig, wie sie sagt. Das bedeute, dass man noch mehr auf Frauenrechte aufmerksam machen müsse. Denn der Rechtsruck bedeute auch einen Rückschritt bei den Frauenrechten. Man müsse nur nach Ungarn, Polen, Russland oder Amerika schauen. Ein Verbot für Abtreibungen sei nur ein Beispiel des Rückschritts der Frauenrechte durch den Rechtsruck.

Corona-Krise als Rückschritt

"Es liegen schwierige Jahrzehnte vor uns", sagt Frasl. Nicht nur aufgrund des Rechtsrucks. Denn auch die Corona-Krise sei ein Rückschritt in der Gleichberechtigung gewesen. So sagt der Global-Gender-Report, dass es 131 Jahre dauert bis Frauen gleichberechtigt sind. 2020, vor Corona, waren es noch 100 Jahre.

"Covid hat uns um drei Jahrzehnte zurückversetzt", sagt Frasl. Doch neben Corona gab es in den letzten Jahren weitere Krisen wie Kriege, Teuerung und Inflation. "Diese multiplen Krisen werfen uns noch weiter zurück."