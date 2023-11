Sex and the City: Wie Linz gendergerechte Stadtplanung machen will

Die Wiener Stadtplanerin Eva Kail, als Koryphäe in Sachen gendergerechter Stadtplanung vorgestellt, brachte es in ihrem Eingangsstatement auf den Punkt: "Städte werden seit jeher von alten, autofahrenden Männer geplant, und so schauen sie auch aus."

Denn die eigenen Abläufe würden - bewusst oder unbewusst - in die Planung einfließen. Claudia Falkinger pflichtete ihr bei: "Es macht einen Unterschied, ob mein Weg von zu Hause in die Arbeit und zurück geht, oder ob ich in den Kindergarten, dann in die Schule, danach zum Einkauf, dazwischen zu den Schwiegereltern und dann wieder zu Kindergarten oder Schule unterwegs bin."

Unterschiedliche Wege

Und immer noch sei das zweite Beispiel hauptsächlich ein weiblicher Weg. Auch bei der Nutzung der Verkehrsmittel unterscheiden sich Mann und Frau. Während fast 30 Prozent der Frauen ihre Wege zu Fuß zurücklegen, sind es nur 21 Prozent der Männer.