Linz könnte Kopenhagen werden

Was Prammer jedenfalls betonte: In allen Entscheidungen werde der „menschliche Maßstab in den Mittelpunkt“ gestellt. Das gelte in der Gestaltung der öffentlichen Räume, der Entwicklung von Erdgeschoßlagen und der notwendigen Verbesserungen für den Fußgänger- und Radverkehr, zu denen sich Prammer neuerlich bekannte.

Erlebnis Innenstadt

„Erfolgreiche Innenstädte werden nach ihrer Erlebnisqualität beurteilt. Erlebnisse lassen sich aber nicht nach sektoralen Themen wie Mobilität, Grünraum, Förderwesen etc. planen, sondern werden durch komplexe räumliche, rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen gesteuert.

Aus der Nutzerinnenperspektive zu denken ist daher ein Muss für uns“, erläuterte Nutz.

Den internationalen Blick aus der Vorzeigestadt Kopenhagen bringt Architekt Oliver Schulz ein.

Auf einer Skala von 1 bis 10 sieht er Linz im Vergleich zu Kopenhagen (1) auf fünf: „Wir fangen hier nicht bei Null an, aber es ist Luft nach oben.“