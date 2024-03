Christin in Pakistan: Entführt, vergewaltigt, zwangskonvertiert

Pakistan sieht sich als Islamische Republik, der Islam ist in Pakistan (234 Millionen Menschen) Staatsreligion. 97 Prozent der Bevölkerung sind Muslime (davon 85 % Sunniten, 15 % Schiiten). Nach dem Hinduismus (2,1 Prozent) ist das Christentum (1,6 Prozent) mit rund vier Millionen Gläubigen die größte religiöse Minderheit. Auf die Beleidigung des Propheten Mohammed steht die Todesstrafe, Christen werden als Abtrünnige betrachtet. International Schlagzeilen machte die Zerstörung christlicher Siedlungen und Kirchen in der Stadt Jaranwala im August 2023 durch radikale Muslime. NGOs zufolge wurden in Pakistan seit 1990 mindestens 65 Menschen wegen Blasphemievorwürfen getötet. Nach Angaben der Pakistanischen Menschenrechtskommission werden jedes Jahr etwa 500 Frauen von Familienmitgliedern getötet, die glauben, ihre Ehre sei verletzt worden. Pakistan ist laut der Stiftung Open Doors das siebtgefährlichste Land der Welt für Christinnen und Christen.