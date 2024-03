Erstes Land weltweit will Abtreibung in die Verfassung aufnehmen

Von Simone Weiler aus Paris

Französische Feministinnen erwarten sich viel vom kommenden Montag. Dann wird aller Voraussicht nach der Kongress in Versailles, also die beiden Parlamentskammern gemeinsam, die „garantierte Freiheit einer Frau, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen“, in die Verfassung Frankreichs aufnehmen. Es würde damit das erste Land der Welt, das diesem Frauenrecht den höchsten Schutz zugesteht. Die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit scheint erreichbar.

„Niemals wieder Engelmacherinnen, Kleiderbügel, Nadeln – sagen wir unseren Töchtern, Nichten, Enkelinnen: heute und von jetzt an seid ihr frei, über eure Leben zu entscheiden“, sagte die grüne Senatorin Mélanie Vogel, eine der Vorkämpferinnen für die Verfassungsänderung. Es handelt sich um einen Triumph für die Grünen und die Linken, deren Fraktionschefin Mathilde Panot den Vorschlag 2022 eingebracht hatte.