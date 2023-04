Macron im Tief: Der Jubel ist verflogen, der Spott bitterböse

In seiner Rede sprach er all jene an, die sich enthalten oder in der Stichwahl nur für ihn gestimmt hatten, um die Rechtsextreme Marine Le Pen an der Macht zu verhindern. „Dieses Votum verpflichtet mich“, sagte Macron. Er wolle fortan anders regieren, Kompromisse finden.

Durchs Parlament geschleust

Ein Jahr später lässt sich von den guten Absichten von damals wenig erkennen. Zwar verlor die Regierungspartei bei den Parlamentswahlen im Juni die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung und ist seitdem auch auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Doch die Bildung von Koalitionen scheiterte. Stattdessen hat die Regierung ihre Rentenreform im Turboverfahren durch das Parlament geschleust und sie ohne Abstimmung verordnet. Einem Misstrauensvotum entging sie nur knapp. Die massiven Proteste und Streiks vermochten nichts auszurichten. Macron argumentierte, die Anhebung der Altersgrenze von 62 auf 64 Jahre sei notwendig, um das finanzielle Gleichgewicht des Rentensystems zu bewahren. Er hatte die Reform zum zentralen Projekt erklärt. Doch die Wut über den Handstreich bleibt groß.